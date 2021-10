Enige staatstovenaar ter wereld raakt zijn baan kwijt: ‘Ze vinden me saai en oud’

The Wizard, zoals Ian Brackenbury Channell (88) wordt genoemd, stond onder contract van de gemeente Christchurch om de stad te promoten door middel van ‘tovenarij en andere tovenaarsachtige diensten’, voor een bedrag van omgerekend zo’n tienduizend euro per jaar. Hij heeft in totaal ruim 223.000 euro ontvangen, schrijft The Guardian.

De in Engeland geboren tovenaar begon kort na aankomst in Nieuw-Zeeland in 1976 met magie en amusement in de openbare ruimte. De gemeente wilde hem dat verbieden, maar het publiek protesteerde. Als ‘levend kunstwerk’ mocht hij door.

In 1990 vroeg de toenmalige premier Mike Moore of hij zou overwegen om de tovenaar van Nieuw-Zeeland te worden. ‘Ik ben bezorgd dat uw tovenarij niet ter beschikking staat van de hele natie’, schreef Moore destijds op zijn officiële briefhoofd. ‘Ik stel daarom voor dat u dringend mijn suggestie in overweging neemt om de tovenaar van Nieuw-Zeeland en Antarctica te worden … er zullen ongetwijfeld implicaties zijn op het gebied van spreuken, zegeningen, vloeken en andere bovennatuurlijke zaken die buiten de bevoegdheid vallen van de ministers.’

‘Saai en oud’

Sindsdien trad hij op in Christchurch en voerde hij regendansen uit in Nieuw-Zeeland en Australië tijdens periodes van droogte. Hij ontving de Queen’s Service Medal voor zijn inzet. Eind jaren negentig kwam hij op de loonlijst van de gemeente Christchurch om de stad te promoten onder toeristen, maar van zijn diensten wil de stad nu niet langer gebruik maken. De stad wil in zijn campagnes de diverse gemeenschappen nu beter weerspiegelen en ‘een levendige, diverse, moderne stad laten zien die aantrekkelijk is voor inwoners, binnenlandse en internationale bezoekers, nieuwe bedrijven en geschoolde werknemers’, laat een woordvoerder weten aan de Britse krant.

De magiër zelf houdt het erop dat hij is afgeschreven ‘omdat ik saai en oud ben’. ,,Maar er is niemand anders zoals ik in Christchurch. Ze mogen me gewoon niet omdat het saaie oude bureaucraten zijn. Iedereen mag me en niemand mag hen”, zei hij. Hij zal de gemeenteraad niet vervloeken, belooft hij desgevraagd. Hij zegent de leden liever. ,,Ik wil dat bureaucraten menselijker worden.”

