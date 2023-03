Enorm verdriet na scheepsramp Italië: ‘Mijn broer heeft de kinderen onder een laken gelegd’

Nieuwe bewijzen in campus­moord­zaak, waarbij vier Amerikaan­se studenten in hun slaap werden gedood

Een rechtbank in de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft nieuwe bewijzen bekendgemaakt over de zogenoemde ‘campusmoordzaak’, waarbij vier studenten in hun slaap om het leven werden gebracht. De verdachte kon na de moord zeven weken vrij rondlopen voordat hij werd opgepakt in een woning die niet ver lag van het betreffende studentenhuis.