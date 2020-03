Enorm verkeersongeval in Syrië: 32 doden en 77 gewonden

Ontplof­fing in Duits appartemen­ten­com­plex: één dode, drie gewonden, twee vermisten

7 maart Bij een explosie in een huis met huurappartementen in de Duitse plaats Hohen Neuendorf, net boven Berlijn, zijn vanmorgen een dode en drie zwaargewonden gevallen. Politiemensen zoeken met speurhonden naar twee vermisten, melden Duitse media. De oorzaak van de ontploffing is nog onbekend.