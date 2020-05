Enorme brand in 190 meter hoge wolkenkrabber in Emiraten

Kleuter met drie dollar op zak wordt van snelweg geplukt: ‘Ik ga Lamborghi­ni kopen’

19:19 In de Amerikaanse staat Utah heeft de politie gisteren een ernstig verkeersongeluk voorkomen door een 5-jarige kleuter op tijd van de snelweg te halen. Het jongetje was er in de auto van zijn ouders vandoor gegaan om ‘voor zichzelf een Lamborghini te kopen in Californië’. Hij was boos op zijn ouders, omdat die de sportwagen niet voor hem wilden aanschaffen. De politie reageert verbijsterd.