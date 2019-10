Enorme domper voor politie: gepakte man Glasgow niet de moordenaar, mysterie blijft onopgelost

Dupont de Ligonnès wordt ervan verdacht zijn vrouw en vier kinderen te hebben vermoord in april 2011 en is sindsdien spoorloos. Hij zou een valse identiteit hebben aangenomen en ook zijn uiterlijk hebben laten veranderen. Hij leek vrijdag in Schotland gepakt te zijn na een anonieme tip dat hij in het vliegtuig van Parijs naar Glasgow zat. De informatie kwam te laat om in Frankrijk nog in te grijpen, dus werd gewacht totdat het vliegtuig was geland.