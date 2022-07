Enorme gletsjerbreuk in Italiaanse Alpen, vijf bergbeklimmers omgekomen

Oorlog Oekraïne Dit gebeurt er met 170 miljoen van Giro555: van hygiëne­kits tot psychosoci­a­le hulp

Er is via Giro555 inmiddels bijna 170 miljoen euro opgehaald voor Oekraïne. Wat gebeurt er met al dat geld? In Zaporizja, waar een project van Caritas loopt, worden er bijvoorbeeld getraumatiseerde gezinnen mee geholpen.

1 juli