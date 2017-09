Enorme schildpad aangespoeld op Spaans strand

De gigantische lederschildpad, de grootste schildpad ter wereld, wordt voor verder onderzoek overgebracht naar de universiteit van Barcelona. Het is de tweede lederschildpad in een maand tijd die is aangespoeld in Spanje. Een visser trof begin september in Vilanova i la Geltru een exemplaar van 300 kg dood aan.



In de Middellandse Zee worden deze bijzondere dieren slechts zelden waargenomen. De afgelopen decennia zijn er maar 10 gespot volgens biologen. De lederschildpad verkiest tropische wateren en vertoeft veelal in de buurt van Zuid-Amerika.



Volgens Bioloog Pere Alzina zou het een ongelofelijke verrassing zijn, moest er zich een nest van lederschildpadden in de Middellandse Zee bevinden.