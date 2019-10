Er nadert (g)een brexit-akkoord

Als je alleen maar let op de onderhandelingstaal, zo vlak voor weer een Europese top over de brexit (vandaag en morgen in Brussel), dan weet je eigenlijk nog niks. Het gaat over ‘hordes’ die nog genomen moeten worden, over een ‘tunnel’ waar men doorheen moet en dan ook nog eens over ‘een smal paadje’. Het geheel verloopt vanzelfsprekend ‘heel constructief’, al moet er ‘nog wel veel gebeuren’.



Binnenskamers, en aan de onderhandelingstafels, gaat het er feller en directer aan toe. Tot voor twee weken werd er door hoge Brusselse functionarissen geklaagd over het gebrek aan concrete voorstellen van de Britten. ,,Zoals het er nu voorstaat, zie ik alleen maar hele grote moeilijkheden. We krijgen alleen maar concepten, scenario’s waar ze aan denken”, zei een ingewijde toen. ,,En ja, ze gaan allemaal over de backstop.”