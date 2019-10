Erdogan in open brief: 'Turkije grijpt in waar anderen hebben gefaald’

In een open brief aan de Amerikaanse krant Wall Street Journal geeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan vandaag uitleg over de Turkse aanval op Noord-Syrië. Volgens Erdogan heeft de wereld nooit erkend welke lasten Turkije heeft gedragen bij de opvang van miljoenen Syrische vluchtelingen. ‘Toch heeft Turkije op een bepaald moment zijn limiet bereikt.’

De Turkse president belooft in zijn brief dat geen enkele strijder van Islamitische Staat (IS) het noorden van Syrië zal verlaten. Veel landen zijn bang dat terreurorganisatie IS zich kan herpakken nu Turkije het gebied is binnengevallen. Erdogan noemt dat hypocriet. ,,Dezelfde landen die Turkije de les lezen over hoe IS moet worden aangepakt, zijn er in 2014 en 2015 zelf niet in geslaagd om de toestroom van deze terroristen te stoppen.” Inmiddels zouden zo’n achthonderd IS-leden zijn ontsnapt uit gevangenissen in Noord-Syrië. Turkije begon daar woensdag een offensief om de Koerden te verdrijven en een leefgebied te creëren voor Syrische vluchtelingen die nu nog in Turkije zitten.

Sinds de Syrische burgeroorlog in 2011 is begonnen, heeft geen enkel land de pijn van de daaruit voortvloeiende humanitaire crisis zwaarder gevoeld dan Turkije, schrijft Erdogan. ,,We namen 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen op - meer dan enig ander land - en gaven 40 miljard dollar uit om hen onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting aan te bieden. Onze cultuur van gastvrijheid verplichtte ons de last van de opvang van miljoenen oorlogsslachtoffers te dragen, met weinig hulp van de internationale gemeenschap. Toch heeft Turkije op een bepaald moment zijn limiet bereikt.‘’

Volledig scherm Tayyip Erdogan. © via REUTERS

De Turkse president stelt dat hij de internationale gemeenschap meer dan eens heeft gewaarschuwd wat er in de lucht hing, maar dat zijn waarschuwingen aan dovemansoren waren gericht. ,,Regeringen wilden hun verantwoordelijkheid vermijden en schilderden mijn waarschuwingen af als bedreigingen terwijl ze bedoeld waren als een louter feitelijke verklaring.‘’

Plan gedeeld

De inval in Noord-Syrië was min of meer aangekondigd tijdens de laatste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Erdogan zou daar aan andere wereldleiders hebben uitgelegd dat operatie Vredesbron een manier was ‘om de humanitaire crisis te beëindigen en het geweld en de instabiliteit aan te pakken die de oorzaak zijn van ongeregelde migratie in onze regio. Als er geen alternatief plan is om de vluchtelingencrisis aan te pakken, moet de internationale gemeenschap zich aansluiten bij onze inspanningen of zelf vluchtelingen gaan toelaten.’

Inspelend op de laatste, verrassende, ommezwaai van de Koerden die nu het Syrische leger toelaten in hun gebieden in Noord-Syrië, schrijft Erdogan dat ‘als onderdeel van Operatie Vredesbron het Turkse leger samen met het Syrische nationale leger alle terroristische elementen zal verwijderen uit het noordoosten van Syrië’. Deze militanten verhinderen dat Syrische vluchtelingen, waaronder ongeveer 300.000 Koerden, terug naar huis kunnen, aldus de Turkse president, die daaraan toevoegt: ,,Onze missie is tegelijkertijd om de Koerdische Arbeiderspartij, de terroristische organisatie die bekend staat als de PKK, samen met haar Syrische filialen en Islamitische Staat te bestrijden. Turkije heeft geen enkel geschil met een etnische of religieuze groepering.‘’



Repatriëring

Erdogan wil samenwerken met landen voor de repatriëring van echtgenoten en kinderen van buitenlandse terroristische strijders.



Kritiek uit de Arabische wereld wordt door de Turkse president van de hand gewezen, net als kritiek uit Europa. ,,Ook de leden van de Arabische Liga, die de operatie van Turkije in Noord-Syrië als een invasie hebben beschreven, moeten enkele vragen beantwoorden. Aangezien ze zo ongelukkig zijn met de inspanningen van Turkije om Syrische vluchtelingen te herenigen met hun voorouderlijke land: hoeveel oorlogsslachtoffers hebben ze zelf toegelaten? Hoeveel hebben zij gedaan om de humanitaire crisis in Syrië te beëindigen? Welke politieke initiatieven hebben zij gesteund om de burgeroorlog tegen te houden? De Arabische Liga, waarvan de uitspraken niet de werkelijke opvattingen en gevoelens van het Arabische volk weerspiegelen, heeft geen legitimiteit.‘’



,,Operatie Vredesbron is een tweede kans om Turkije te helpen in Syrië de oorlogen bij volmacht te beëindigen en de vrede en stabiliteit in de regio te herstellen. De Europese Unie - en de wereld - zou moeten steunen wat Turkije probeert te doen‘’, besluit Erdogan.