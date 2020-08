Erdogan meldt grootste gasvondst ooit in Turkse geschiedenis

Update/video Oppositie­lei­der Navalny mag toch naar Duitsland voor behande­ling na vermeende vergifti­ging

21:11 De mogelijk vergiftigde Kremlincriticus Aleksej Navalny mag van zijn artsen in Rusland tóch naar Duitsland worden gevlogen voor verdere behandeling, zoals zijn familie graag wilde. Eerder vandaag liet de hoofddokter nog weten dat zijn toestand daar te slecht voor was. Volgens zijn behandelend arts is overigens ‘geen enkel gif aangetroffen’ in zijn bloed, maar Navalny’s omgeving bestrijdt dat.