Erdogan trekt aanklacht tegen studenten die hem 'beledigden' in

Iedereen pakt zijn momentje tijdens sombere brexit-avond

17 oktober Het hadden de dagen van de waarheid moeten zijn. Krijgen we een harde of een zachte brexit? Maar de vooruitzichten zijn somber: er ligt nog helemaal niks, de problemen zijn te ingewikkeld. Een akkoord wordt vandaag niet meer verwacht. Toch pakt iedereen nog even zijn of haar momentje tijdens de top in Brussel: van Theresa May tot de huishoudelijke dienst.