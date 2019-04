Erdogan verliest zijn glans voor het eerst in 25 jaar

De winst van oppositiepartij CHP in de steden tijdens de lokale verkiezingen is een symbolisch belangrijke nederlaag voor Erdogan. De president deed er de afgelopen weken in de campagne alles aan om Ankara en Istanboel voor zijn partij AKP te behouden.



Een kwarteeuw waren beide metropolen in handen van conservatieve islamistische partijen. Nu de kiezers daar een einde aan hebben gemaakt, raakt Erdogan zijn aureool van onoverwinnelijkheid kwijt. In 1994 werd hij gekozen tot burgemeester van Istanboel, en boekte daarna uitsluitend politieke overwinningen. Hij werd in 2003 premier en is sinds 2014 president.