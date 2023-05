Erdogan wint Turkse presidentsverkiezingen, felicitaties Poetin én Zelensky

Met videoRecep Tayyip Erdogan blijft president van Turkije. Volgens de Turkse Kiesraad zijn bijna alle stemmen geteld en is de leider van de AK-partij niet meer in te halen door zijn uitdager Kemal Kilicdaroglu (CHP). Ruim 52 procent van de Turken stemde op Erdogan, bijna 48 procent op de oppositie.

Erdogan claimde eerder vanavond al de overwinning. Tijdens een toespraak dankte hij de kiezers die ‘ons de verantwoordelijkheid hebben gegeven om de komende vijf jaar te regeren.’ Bij het presidentieel paleis in hoofdstad Ankara worden intussen voorbereidingen getroffen voor een uitgebreide overwinningsspeech van Erdogan.

Zo'n 61 miljoen Turken mochten vandaag stemmen tijdens de tweede ronde. Turkse Nederlanders konden eerder al hun stem uitbrengen. De opkomst was volgens persbureau Anadolu 85,59 procent. Op 14 mei gingen meer mensen naar de stembus: 88,84 procent. Buiten Turkije was de opkomst 51,53 procent.

In verschillende delen van het land zijn aanhangers van Erdogan de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Zo rijden in Istanboel auto's toeterend door de straten en wordt er uit vreugde in de lucht geschoten. Ook in Nederland gaan in grote steden blije AKP-aanhangers de straat op.

Zo rijden op het Amsterdamse Mercatorplein veel auto's met wapperende vlaggen. Een politiewoordvoerder noemt de drukte in de hoofdstad ‘vooral gezellig en feestelijk'. In de Haagse Schilderswijk raakte een feestvierder gewond nadat een stuk vuurwerk in zijn hand ontplofte.

Oppositieleider Kilicdaroglu zei in een eerste reactie dat hij de strijd tegen zijn rivaal voortzet. Daarmee gaf hij indirect toe deze verkiezingen te hebben verloren. Meral Aksener, de leidster van de Turkse nationalistische oppositiepartij IYI, heeft Erdogan gefeliciteerd met zijn overwinning. Ze zei te hopen dat Erdogan zich zal gedragen als president van alle Turken. IYI had voor deze verkiezingen een verbond gesloten met vijf andere oppositiepartijen.

Felicitaties van Poetin, Rutte en de Taliban

Erdogan ontving ook felicitaties van regeringsleiders. Zoals van de Russische president Vladimir Poetin. Volgens Poetin is Erdogans winst het bewijs dat het Turkse volk zijn ‘onbaatzuchtige werk’ en ‘onafhankelijke buitenlandbeleid’ waardeert.

Erdogan probeert sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne in februari 2022 te bemiddelen tussen de strijdende partijen. Hij heeft goede banden met beide landen en heeft geen sancties tegen Rusland afgekondigd. Erdogan speelde ook een belangrijke rol in de totstandkoming - en recente verlenging - van de in juli gesloten graandeal. De Oekaïense president Zelensky roemde de rol van zijn Turkse ambtgenoot als bemiddelaar. Zelensky: ‘We rekenen op de verdere versterking van de samenwerking voor de veiligheid en stabiliteit van Europa.’

Premier Mark Rutte feliciteerde de AKP-voorman eveneens met een derde ambtstermijn. Rutte wenst de president succes en kijkt uit naar verdere samenwerking en het versterken van de relatie met de Turkse regering. ‘We werken samen als vrienden en als bondgenoten.’ Zes jaar geleden was die relatie een stuk slechter. Erdogan haalde toen hard uit naar Nederland. Hij sprak over nazi-overblijfselen en fascisten omdat de Nederlandse regering een bezoek van een Turkse minister aan ons land weigerde.

Ook andere leiders zoals de Franse president Macron en de Braziliaanse president Lula wensten hem succes. Het hoofd van de Taliban in Afghanistan, Mohammad Hassan Akhund, zei dat hij hoopt op voortzetting van de vriendschappelijke betrekkingen met Turkije. De islamitische groepering is sinds de zomer van 2021 weer aan de macht, maar is sindsdien door nog geen enkele staat erkend als de legitieme regering van Afghanistan.

De verkiezingsdag lijkt over het algemeen rustig te zijn verlopen, op enkele door de oppositie gemelde incidenten na. Zo maakten leden van de Turkse oppositie melding van een aantal aanvallen op verkiezingswaarnemers in Istanboel en in het zuidoosten van het land. Ook op sociale media circuleren beelden van vechtpartijen bij stembureaus.

Verkiezingswaarnemers geslagen

Ali Seker, parlementslid voor oppositiepartij CHP, zei tegen Turkse media dat hij en opiniepeilers van de oppositie zijn aangevallen door een groep nadat ze hadden geklaagd over onregelmatigheden in een dorp in het zuidoosten. Verkiezingswaarnemers zouden zijn geslagen en hun telefoons waren vernield. Volgens mediaberichten waren er ook incidenten in Istanboel. Daar zouden in twee districten leden van de oppositie zijn aangevallen. Ook die meldingen konden niet onafhankelijk worden nagetrokken.

Net geen absolute meerderheid

Erdogan, de 69-jarige leider van de conservatieve AK-partij, had de beste papieren om te winnen. Hij haalde twee weken geleden tijdens de eerste stemronde net geen absolute meerderheid: 49,5 procent. Leider van de centrumlinkse CHP én tevens voorman van het oppositieblok, Kilicdaroglu (74), bleef steken op afgerond 45 procent.

Sinan Onan, een onafhankelijke kandidaat met een rechts-nationalistische agenda, deed twee weken geleden ook mee en haalde ruim 5 procent van de stemmen. Belangrijk voor Erdogan was dat Onan vorige week zijn achterban opriep op de zittende president te stemmen. Daarnaast heeft de voorman van de AK-partij het voordeel dat de meeste stemmen uit het buitenland, zoals Nederland, naar hem gaan. Twee derde van de Turkse Nederlanders die tijdens de eerste ronde ging stemmen, schaarde zich achter Erdogan.

Het verschil tussen Erdogan en Kilicdaroglu bedroeg op 14 mei 2,5 miljoen stemmen. Beide kandidaten hebben de afgelopen twee weken dan ook sterk ingezet op de 8 miljoen stemgerechtigden die tijdens de eerste ronde niet kwamen stemmen. Met name de hardere toon van de linkse Kilicdaroglu over de Syrische vluchtelingen viel op. Hij had eerder al aangekondigd dat een grote groep vluchtelingen binnen twee jaar Turkije moet verlaten. Nu wil hij alle Syriërs wegsturen. Ze zijn volgens Kilicdaroglu een bedreiging voor Turkije. Die harde campagne tegen 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen was vooral bedoeld om nationalistische Onan-aanhangers te verleiden op het oppositieblok te stemmen.

Beschermen van stembureaus

Ook al was het een nek-aan-nekrace, de fellere campagne heeft het oppositieblok niet geholpen. Kilicdaroglu en de verenigde oppositie van zes partijen zijn er opnieuw niet in geslaagd Erdogan te verslaan. Kilicdaroglu vreest dat Turkije afstevent op een autocratie. Erdogan zelf deelde na het uitbrengen van zijn stem in Istanboel geldbiljetten uit aan zijn aanhangers. Het ging om biljetten die omgerekend tien euro waard zijn.

Voor de eerste stemronde leek het er nog op dat de meeste Turken genoeg hadden van de man die het land al zo lang in de greep heeft. Vooral de gierend hoge inflatie en gebrek aan vrijheid van meningsuiting zit veel Turken - met name jongeren - dwars. Ook na de recente aardbevingen was er veel kritiek op de regering die de afgelopen jaren een oogje zou hebben dichtgeknepen bij het gebruik van slecht materiaal voor de bouw van woningen.

Maar uiteindelijk kiest een kleine meerderheid niet voor verandering, maar voor de man die al zo lang in het zadel zit. Een man ook die tijdens de campagne allerlei maatregelen nam om extra politieke steun binnen te halen. Zo ging het minimumloon fors omhoog, net als de pensioenen en ambtenarensalarissen. En een ander groot voordeel voor Erdogan: hij heeft de staatsmedia onder controle. Hierdoor had zijn AK-partij alle ruimte om een groot publiek te bereiken. Hij trekt dus zo aan het langste eind en blijft nog zeker vijf jaar president van Turkije.

