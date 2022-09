Ernstige situatie Queen beneemt Britten de adem

‘London Bridge’ moet nog in werking treden, maar het protocol voor het overlijden van koningin Elizabeth dreigt na noodsignalen over haar gezondheid uit de kast te moeten worden gehaald. Terwijl de Britten in spanning afwachten op nieuws over de 96-jarige monarch, zit haar naaste familie aan haar bed in Balmoral Castle. Haar verslechterde situatie beneemt het land de adem.