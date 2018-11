Ervaren politica Pelosi genomineerd als voorzitter Huis van Afgevaardigden

‘Voormalige campagne­lei­der van Trump voerde geheim overleg met Assange’

1:06 Paul Manafort heeft geheime besprekingen gevoerd met Julian Assange in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. De voormalig campagneleider van Donald Trump zocht de oprichter van WikiLeaks volgens de Britse krant The Guardian op in 2013, 2015 en in het voorjaar van 2016.