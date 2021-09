Ethan (7) krijgt kaartjes van over de hele wereld van zijn verloren knuffelkonijn

Hij was ontroostbaar toen hij ontdekte dat hij zijn knuffel, het bekende konijn Peter Rabbit, in de tram had laten liggen in Devon. In zijn haast om naar het strand te gaan, was het konijn achtergebleven. Na verwoede pogingen van oma Roz en moeder Sam kon ook de trammaatschappij waar dit kleine drama zich had afgespeeld, het dier niet terugvinden.