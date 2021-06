Ethiopië akkoord met wapenstilstand na verlies in Tigray

VIDEO Joran van der Sloot terugge­stuurd naar ‘middel­eeuw­se kerker’ in Peru

12:25 Joran van der Sloot is terug in de ‘hel op aarde’. Hij is samen met vier andere gevangenen overgeplaatst van de Juliaca-gevangenis naar de zwaarbeveiligde Challapalca-gevangenis in Peru. Hij ging daar eerder in hongerstaking vanwege mishandeling en de middeleeuwse omstandigheden. Van der Sloot zit een gevangenisstraf uit voor de moord op de Peruaanse Stephany Flores.