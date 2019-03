EU: alleen brexit-uitstel als Lagerhuis Mays deal volgende week alsnog aanneemt

Dat verklaarde EU-president Donald Tusk in Brussel aan de vooravond van de EU-top waar de 27 andere EU-leiders zich over het verzoek buigen.



Het verzoek van May om uitstel van de brexit tot 30 juni roept veel vragen en mogelijk politieke complicaties op, liet Tusk weten nadat hij de andere regeringen had geconsulteerd. De andere EU-leiders moeten formeel instemmen met uitstel, slechts één veto is genoeg om het uitstel van tafel te krijgen.



Het Lagerhuis heeft de brexitdeal van May met Brussel al twee keer eerder verworpen, in januari en twee weken geleden. Het Lagerhuis heeft zich echter ook uitgesproken tegen een vertrek zonder afspraken over de scheidingsvoorwaarden.



Volgens Tusk kunnen de EU-leiders een kort uitstel na goedkeuring in het Britse parlement vlot afhandelen zodat May meer tijd heeft om de uittreding wettelijk te regelen in eigen land. Maar als het haar niet lukt om de deal alsnog door het parlement te loodsen, dan dreigt een wanorderlijk vertrek, zonder afspraken over de scheiding, op 29 maart. Dat wil eigenlijk niemand in de EU, ook het Lagerhuis niet.