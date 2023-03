EU en VS bereiken doorbraak over subsidies groene technologie

De afspraken, die nog verder uitgewerkt moeten worden, moeten zorgen voor een oplossing in een slepend conflict over Amerikaanse subsidies voor groene technologie. De EU-landen vonden dat de vereisten neerkwamen op Amerikaans protectionisme. Zij waren bang dat bedrijven liever in de VS zouden investeren en daardoor geen geld zouden steken in de ontwikkeling van productiecapaciteit in de EU.