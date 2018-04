EU houdt vast aan kerndeal met Iran

Nederlands 'kopstuk' drugskar­tel uitgele­verd aan Rusland

13:28 Een Nederlander die tot de top zou behoren van een van de grootste drugskartels ter wereld, is gisteren door België uitgeleverd aan Rusland. Guido 'Willy' W. (58) wordt ervan verdacht tonnen cocaïne vanuit Latijns-Amerika via Russische havens naar West-Europa te hebben gesmokkeld. De vermeende drugsbaron was politie en justitie jarenlang te slim af, tot de Russen hem in 2013 traceerden in Belgisch Limburg.