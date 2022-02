EU komt met nieuwe maatregelen: wapens naar Oekraïne en luchtruim dicht voor Rusland

Duitse priester (70) krijgt 12 jaar celstraf voor seksueel misbruik kinderen

Een Duitse katholieke priester is veroordeeld tot twaalf jaar celstraf vanwege het seksueel misbruiken van kinderen vanaf 9 jaar. De 70-jarige geestelijke werd beschuldigd van 118 misbruikgevallen. Hij moet slachtoffers ook schadevergoedingen tot 35.000 euro betalen, oordeelde de rechtbank in Keulen. Tegen hem was dertien jaar cel geëist.

25 februari