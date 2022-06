EU krijgt een zusje: politieke unie moet Europese landen ‘van Oekraïne tot IJsland’ verenigen

Nederlan­ders eten te veel kikkerbil­len: de kikker wordt bedreigd

De een vindt het een lekkernij, de ander gruwelt ervan. Kikkerbilletjes staan wereldwijd overal op de menukaart. Nederland is een van ’s werelds grootste afnemers. In tien jaar tijd importeerde Nederland 2,6 miljoen kilo aan kikkerbillen. Daarmee is het na Frankrijk en België de grootste afnemer in Europa.

23 juni