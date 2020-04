EU-leiders akkoord met herstelfonds van 540 miljard

Doemscena­rio dreigt voor Afrika: verdubbe­ling sterfgeval­len malaria

19:55 Het aantal mensen in Afrika dat overlijdt aan malaria kan verdubbelen als gevolg van de coronapandemie. Daarvoor waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Als de bezorging van medicijnen en muggenvallen in Afrika wegvalt door lockdownmaatregelen, zullen er meer dan 700.000 doden genoteerd worden. ,,Zo’n sterftecijfer hebben we in twintig jaar niet gezien.”