EU maant regeringsleiders: neem snel besluit over migratie

De Europese staats- en regeringsleiders roepen een volksopstand over zich af met hun al jaren durende besluiteloosheid over migratie, zei de voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani. Het is onaanvaardbaar als zij eind deze maand, in strijd met wat ze nadrukkelijk hebben beloofd, opnieuw geen knopen doorhakken.

,,Wanneer nemen jullie in godsnaam jullie verantwoordelijkheid? Waar hebben we jullie voor?”, klonk het vanochtend in het Europees Parlement. Europa kan de hervorming van zijn asielbeleid niet top na top doorschuiven, terwijl migranten in detentiecentra in Libië worden gemarteld en verkracht, andere migranten als het haar op een hond in Griekse opvangcentra zitten en op de Middellandse Zee opnieuw een schip ronddobbert met meer dan 600 vluchtelingen, onder wie zwangere vrouwen en kinderen.

Europa loopt het risico zijn waarden te verspelen, als het ophoudt migranten in nood 'te beschouwen als menselijke wezens die onze hulp nodig hebben’, aldus ook vicecommissievoorzitter Frans Timmermans. ,,Het is de hoogste tijd dat we dit oplossen.”

Spreiding

Hij en het parlement lanceerden hun noodkreet nadat de Bulgaarse Monika Panayotova namens de lidstaten had aangegeven dat herziening van het asielbeleid 'moeilijk blijft', er 'hard is gewerkt om verschillen te overbruggen' en de staats- en regeringsleiders zich eind deze maand noodgedwongen opnieuw zullen beperken tot 'gesprekken over een bredere aanpak'.

De leiders praten al ruim twee jaar over een herziening van hun asielbeleid. Al is het ook niet zo dat ze niets hebben gedaan. De buitengrenzen worden beter bewaakt, er is een asieldeal met Turkije, er zijn maatregelen genomen om de behandeling van asielaanvragen te versnellen en er wordt gewerkt aan minimumeisen voor opvang. Maar wat steeds weer blijft liggen, is de quotagewijze spreiding van asielzoekers over heel Europa, een stap die cruciaal is om belangrijke Zuid-Europese aankomstlanden als Griekenland, Italië en Malta te ontzien.

Solidariteit

Het overleg daarover liep vorige week op ministerieel niveau opnieuw zodanig vast, dat niemand er nog van uitgaat dat de leiders eind deze maand wel tot besluiten komen. ,,Daarmee”, zo waarschuwde de links-radicale Gabi Zimmer, ,,rollen we de rode loper uit voor extremisten en populisten.” Ook EP-voorzitter Antonio Tajani toonde zich heel assertief. ,,Van ons als medewetgever ligt er al maanden een tekst die solidariteit combineert met een strenge aanpak. Het lijkt me gepast dat de regeringsleiders daar eindelijk eens naar kijken.”

Meteen nadat alle fractieleiders hadden gesproken, richtte hij zich opnieuw tot het Bulgaarse voorzitterschap: ,,Het egoïsme van de lidstaten moet stoppen, het migratieprobleem is de moeder van alle problemen en dat moet nu worden opgelost. We willen geen nieuwe praattop, een half miljard Europeanen eist antwoorden. We zullen onze stem laten horen zolang dit nodig is.”

Ook liberaal fractieleider en Belgisch oud-premier Guy Verhofstadt ging, als gebruikelijk, stevig te keer. ,,De foto van het jaar wordt voor mij niet het beeld van zes leiders tegenover Trump, of de handshake van Trump met zijn nieuwe beste vriend Kim Jong-un. Voor mij zal dat dat een nieuwe hartverscheurende foto zijn zoals van de kleine Aylan in 2015.”