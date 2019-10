EU-parlement adviseert om flexibel uitstel van brexit te aanvaarden

Dit meldt voorzitter David Sassoli aan EU-president Donald Tusk na een vergadering donderdag met de fractievoorzitters van het parlement in Straatsburg over de stand van zaken. Sassoli had woensdag zelf al een verklaring afgegeven dat uitstel nodig is om de Britse regering de gelegenheid te geven toe te lichten wat de volgende stappen zijn.



De fractievoorzitters wijzen in hun brief aan Tusk op de rol van het EU-parlement, dat het brexitakkoord moet goedkeuren maar daar niet over stemt voor de deal door het Britse parlement is geratificeerd. Het Lagerhuis heeft meer tijd nodig, zodat de geplande vertrekdatum van 31 oktober niet haalbaar lijkt.



Volgens de fractievoorzitters is goedkeuring van het terugtrekkingsakkoord door het EU-parlement ‘geen formaliteit’. "Deze procedure moet worden voorafgegaan door een grondige en uitputtende controle van de tekst", schrijven ze. "Met dit uitstel kan het parlement naar behoren zijn rol vervullen.”