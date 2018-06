EU start morgen gratis reisbureau voor 18-jarigen

,,Want het is wel de bedoeling dat jullie allemáál gaan reizen”, roept de bedenker en inspirator van het plan, EVP-fractieleider in het Europese Parlement Manfred Weber, al maanden op YouTube.

Symboolpolitiek

In het Parlement is niet iedereen zo enthousiast. ‘Symboolpolitiek’ en ‘fanfarepolitiek’, gromt SP-Europarlementariër Dennis de Jong, net voor hij zelf ook op de trein stapt, voor zijn maandelijkse reis naar Straatsburg. ,,Dit is een heel goedkope… Correctie: een financieel heel dure, maar moreel heel goedkope manier om een bepaald segment jongeren tot bondgenoot van Europa te maken, en ze volgend jaar naar de stembus te lokken. Ik denk dat Europa moet proberen jongeren voor zich te winnen met beleid in plaats van met dit soort halve omkoopprojecten. Bijvoorbeeld door meer te doen aan de nog steeds heel hoge jeugdwerkloosheid in delen van de Unie.”



Ook imagodeskundige Zabeth van Veen van Imagomatch heeft twijfels of dit project Europa wel zoveel krediet oplevert. ,,Je doet iets positiefs en dat is goed, maar ik ben bang dat je vooral jongeren bereikt die dit niet nodig hebben, die al in het buitenland zijn geweest. Hoe gaat Jan met de korte achternaam die nooit verder dan Zeeland is geweest ontdekken dat dit initiatief bestaat?”