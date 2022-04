EU vraagt China op top om Rusland niet te helpen

China is bezig met een hachelijke koorddansoefening, zeggen hooggeplaatste Brusselse bronnen voor aanvang van het overleg van EU-kopstukken met de Chinese premier en president. Het wil bondgenoot Rusland uit de wind houden zonder rechtstreeks met het Westen te botsen.

Maar als het tegemoetkomt aan Ruslands verzoek om militaire steun en hulp bij het omzeilen van westerse sancties, valt Beijing van het koord, aldus ingewijden. ,,Dan ben je gewoon niet langer neutraal.” Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie, voorzitter Charles Michel van de raad van regeringsleiders van de EU-landen en buitenlandchef Josep Borrell ,,zullen de verzekering vragen dat China niet van zins is een economische reddingsboei of concrete steun te leveren in deze oorlog”.

Grote gevolgen

Als China daarvoor toch kiest, heeft dat volgens de EU-bronnen ook voor het land zelf grote gevolgen. Dan worden ook Chinese bedrijven en banken geraakt en komt de aanhoudende groei van de welvaart, waarop het bewind in Beijing steunt, in het geding. Voor de Chinese economie is het Westen immers oneindig veel belangrijker dan Rusland.

Voor Rusland Oekraïne binnenviel, hoopte Brussel juist de verstandhouding met China wat te verbeteren. Die was niet best door bijvoorbeeld onenigheid over de gebrekkige toegang van Europese bedrijven tot China en het koeioneren door Beijing van bijvoorbeeld EU-land Litouwen. Dat China tientallen Europarlementariërs sancties oplegde na kritiek op de Chinese omgang met de Oeigoeren, Tibet en Hongkong deed ook geen goed.

Het is de zoveelste EU-China-top in een reeks, maar een routinetop wordt het volgens ingewijden niet. Over een gezamenlijke verklaring gaan ze het vermoedelijk niet eens worden en ook het gebruikelijke strooigoed aan deals over kleinere kwesties komt er niet. Een persconferentie samen zit er al evenmin in.