'EU wil Britten drie maanden uitstel geven’

Man opent vuur tijdens Halloween­feest: 2 doden, 14 gewonden

21:40 Een schutter heeft op een studentenfeest in de regio Greenville in de staat Texas twee mensen gedood en veertien anderen verwond. De politie in Texas zoekt nog naar de dader, die voortvluchtig is. De sheriff laat weten dat de zoektocht naar de schutter bemoeilijkt worden door het zwijgen van getuigen, meldt CNN.