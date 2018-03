Europa doolhof voor dieselrijder

Nederland: Milieuzones in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam; gepland of in overweging in Arnhem, Maastricht, Leiden, Nijmegen. Eisen verschillen per stad. Boetes op overtreding: Stevig België: Lage-emissiezones in Brussel en Antwerpen, in voorbereiding in Gent en Mechelen. Tijdelijke ontheffing via dagpassen. Boetes: 125 euro Frankrijk: Permanente milieuzone in Parijs, tijdelijke milieuzones in tal van andere steden, per stad andere regels. Sticker (zes soorten) verplicht. Sancties: rijverbod + boetes van 45 tot 450 euro Duitsland: Milieuzones in een groot aantal steden, sticker (drie soorten) verplicht. Düsseldorf en Stuttgart overwegen een totaalverbod voor diesels. Boetes: 80 euro Engeland: Congestietaks in Londen-Centrum en delen van Durham op weekdagen, voor sommige voertuigen een toxiciteitstaks. Groot-Londen is een lage-emissiezone met een milieutaks. Boetes: 60 tot 120 £ Denemarken: Milieuzones in vijf steden, maar niet voor ‘gewone’ diesels (wel: campers) Zweden: Milieuzones in Stockholm en Göteborg, maar niet in de weekends, op feestdagen en in de maand juli. Boetes: ruim 50 euro Oostenrijk: Geen milieuzones voor personenauto’s Tsjechië: Geen milieuzones voor personenauto’s, plannen voor invoering in Praag uitgesteld Hongarije: Milieuzones in delen van Boedapest en bij smog ook in andere grote steden Spanje: Autoluwe zones in diverse steden, een niet-permanente milieuzone in Barcelona (vier stickers). Boetes: fors Italië: Milieuzones met geen of beperkte toegang in Rome, Milan, Florence en tal van andere grote steden. Boetes: hoog Bron: ANWB