‘Europa moet forse importheffing op Russisch gas en olie instellen, veel beter voor economie dan embargo’

Vrouw in Texas aange­klaagd voor moord na abortus

Een 26-jarige vrouw in Texas is aangeklaagd voor moord nadat ze volgens de autoriteiten ‘de dood van een persoon heeft veroorzaakt door een zelf-opgewekte abortus’. De vrouw werd donderdag gearresteerd en zit nog altijd vast in een gevangenis in Rio Grande City, aan de Amerikaans-Mexicaanse grens.

8:22