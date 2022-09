Europa opent frontaal de aanval op dure energie, brede steun van lidstaten

Europa is vastbesloten de hoge energieprijzen die miljoenen gezinnen in armoe storten en veel bedrijven failliet doen gaan, snel en mogelijk al in de loop van volgende maand af te toppen. Eind deze maand zal duidelijk zijn hoe. Dat verwacht tijdelijk EU-voorzitter Tsjechië na een ingelast spoedberaad van de 27 EU-lidstaten in Brussel. Op veel punten is nu al overeenstemming.

,,Ik heb er alle vertrouwen in dat we de prijzen omlaag krijgen en we onze burgers en bedrijven straks weer genoeg energie tegen een betaalbare prijs kunnen leveren”, aldus Tsjechisch vicepremier en industrieminister Jozef Sikela.

Onder de lidstaten tekent zich een ruime meerderheid af die de torenhoge toevalswinsten van stroombedrijven wil afromen en de gas- en oliebedrijven die ook al grote overwinsten maken een ‘solidariteitsheffing’ op te leggen. Lidstaten kunnen de opbrengst van die twee herverdelen onder zwaar-getroffen gezinnen en bedrijven en er hun overgang naar groene energie mee financieren.

Overeenstemming is er ook over het Commissievoorstel om het stroomgebruik in de dure piekuren fors te verlagen en over maatregelen om speculatie tegen te gaan en energiebedrijven te wapenen tegen de extreme marktvolatiliteit. Grote verdeeldheid is er enkel nog over de instelling van een prijsplafond voor Russisch gas, waarbij Europa Moskou de prijs dicteert en Poetin zelf maar moet uitmaken of hij voor die veel lagere prijs wil leveren of niet.

Volledig scherm De Nord Stream gaspijpleiding is voor Europa cruciaal © ANP / EPA

Sommige Midden-Europese lidstaten die voor bijna 100 procent afhankelijk zijn van Russisch gas zijn bang dat Poetin dan de gaskraan helemaal dichtdraait. Maar volgens Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kan Europa dat wel aan. De gasimport uit Rusland, vlak voor de militaire inval in Oekraïne nog 40 procent, is al gezakt naar 9 procent, en tot nu toe is Europa er perfect in geslaagd al het gas dat niet meer uit Rusland komt elders in te kopen. Zo is Noorwegen nu al een grotere gasleverancier dan Rusland.

Gastekort

Tegenover de landen die tegen een prijsplafond voor Rusland zijn, staan andere die een algeheel prijsplafond willen. Met name België ijvert daar al maanden voor, maar vindt onder meer Nederland op zijn weg. ,,De kans is dan groot dat we een gastekort krijgen”, aldus staatssecretaris van Mijnbouw Hans Vijlbrief, die in Brussel Klimaat- en energieminister Rob Jetten verving. ,,Als je de prijs te ver naar beneden duwt gaan aanbieders denken: dan gaan we wel ergens anders heen met ons gas.”

Het probleem is dat sommige landen zich nu zo hard dreigen op te stellen dat ze kiezen voor een ‘alles of niets’-benadering: zit een algeheel prijsplafond er niet in, dan steunen zij ook geen plafond voor enkel Russisch gas. Nederland wapent zich al tegen druk om in Groningen maar wat extra op te pompen. Vijlbrief: ,,Als collega’s dat vragen zal ik ze duidelijk maken dat dat onveilig is. Dat is ons aller-, allerlaatste redmiddel in een noodsituatie.”

Prijsplafond

De vergadering vandaag was niet bedoeld om besluiten te nemen, maar om de Commissie inzicht te geven in de opvattingen van lidstaten voordat zij komende dinsdag met concrete wetsvoorstellen komt. Die moeten duidelijk maken hoe Brussel zijn prijsplafond voor Russisch gas erdoor denkt te krijgen en hoe het de vermindering van stroomgebruik in piekuren vorm wil geven.

Sommige landen willen dat Brussel dezelfde marsroute kiest als voor beperking van het gasgebruik eerder deze zomer: eerst op basis van vrijwilligheid, en pas als dat niet werkt met dwang. De Commissie en raadsvoorzitter Tsjechië willen meteen dwang ‘omdat er geen tijd te verliezen is’

Unaniem zijn de lidstaten ervan overtuigd dat Poetin alles op alles blijft zetten om via de gaskraan de Europese economieën te schaden, sociale onrust te veroorzaken en politieke tegenstellingen aan te wakkeren. Energiecommissaris Kadri Simson: ,,We krijgen ook op dat punt een zware winter.”