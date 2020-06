Europa opent grenzen voor ‘veilige’ landen, Amerikanen nog niet welkom

video Nederlands stel verloor alles bij brand in Portugal: ‘Alsof een atoombom insloeg’

18:36 In een paar uur tijd verwoestte een bosbrand de droom van de Nederlandse Quirina (44), haar Israëlische man Dror (44) en hun twee kinderen in het zuidwesten van Portugal. Nu zamelen ze geld in om opnieuw te kunnen beginnen. ,,We dachten dat we voorbereid waren op zo’n brand, maar het leek wel een atoombom.”