Europarlement eist coronapas van leden: ‘Diep triest’

Europarle­ment woest over nieuwe belasting­schan­da­len: ‘We moeten onze vloot uitsturen‘

7 oktober Het Europese Parlement is woest over de almaar aanhoudende belastingschandalen in Europa en heeft woensdagmiddag de Europese Commissie, maar vooral de nationale regeringen ongenadig de oren gewassen. Zij staan toe dat tientallen miljarden belastinggeld in de zakken van superrijken blijven verdwijnen en daardoor niet kunnen worden besteed aan onderwijs, zorg en infrastructuur.