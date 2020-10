Europarlement veroordeelt Bulgarije om tegenwerken democratie, vrijheid en media

Achter het Verhaal ‘Amerikanen willen zowel Trump als Biden niet’

7 oktober ,,De meeste Amerikanen die ik sprak, vinden het jammer dat ze in de Verenigde Staten niets beters te bieden hebben dan Trump of Biden”, zegt Amerika-correspondent Karlijn van Houwelingen in de podcast Achter het Verhaal. ,,Wij hebben het de hele tijd over de strijd tussen Donald Trump en Joe Biden, maar de Amerikanen willen geen van beiden.”