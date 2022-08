Europarlementariërs willen onderzoek naar rem op gezinshereniging: ‘Schandalig en onwettig’

asielbeleidEuroparlementariërs van PvdA, D66 en GroenLinks willen dat Brussel onderzoekt of Nederland zomaar een wachttermijn mag instellen voor gezinshereniging. Met die ook in Nederland zeer omstreden maatregel wil Den Haag de druk op het opvangcentrum in Ter Apel verlichten.

,,Schandalig en bovendien in strijd met het Europese asielrecht, de Europese gezinsherenigingsregels en met mensenrechtenverdragen”, aldus Tineke Strik (GroenLinks). ,,Het is onaanvaardbaar dat de Nederlandse regering een zelfgecreëerde opvangcrisis nu probeert te repareren met een inperking van de rechten van vluchtelingen. Vluchtelingen hebben simpelweg recht op een snelle hereniging vanwege hun kwetsbare positie. Hen mag geen wachttermijn of huisvestingseis worden opgelegd.‘’

Door de beslistermijn voor asielverzoeken te verlengen naar 15 maanden en voor gezinshereniging een wachttijd van 15 maanden in te stellen, lopen gezinnen het risico 2,5 jaar gescheiden te moeten leven. En dat, zo betogen de drie Europarlementariërs, is slecht voor kinderen in het gezin, verergert trauma’s en is funest voor de integratie.

Samen met Sophie in ’t Veld (D66) en Thijs Reuten (PvdA) vraagt Strik de Europese Commissie na te gaan of de wachttijd van in totaal 30 maanden voor gezinshereniging strookt met de Europese regels. De Commissie heeft in principe zes weken de tijd om de vragen te beantwoorden.