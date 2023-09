Europees Hof: geen schadevergoeding voor illegaal teruggestuurde Syrische asielzoekers

De zaak was aangespannen door een Syrisch gezin dat in 2016 met vier jonge kinderen in Griekenland aankwam om asiel aan te vragen. Europese en Griekse grenswachters zouden hen echter hebben misleid en vervolgens op het vliegtuig terug naar Turkije hebben gezet. Ze eisten daarom een kleine 140.000 euro van Frontex. Dat moest dienen als smartengeld en om de kosten dekken die ze hebben gemaakt om een leven in Noord-Irak op te bouwen.

Met een pushback wordt bedoeld dat onder meer Frontex deze groep mensen illegaal terugstuurt naar het land waar zij vandaan komen. Op die manier krijgen zij geen kans om asiel aan te vragen. Maar sommige EU-landen storen zich daar niet aan en de Europese grenswacht wordt ervan beticht daarbij weg te kijken en er zelfs aan mee te werken.

Aan de orde van de dag in Griekenland

Het is voor het eerst dat de hoogste Europese rechter zich uitspreekt over de betrokkenheid van Frontex bij het illegaal terugsturen van asielzoekers. Meerdere verdragen schrijven voor dat een asielzoeker de kans moet krijgen om asiel aan te vragen. Eerder stapte Frontex-directeur Fabrice Leggeri al op toen zijn organisatie eerder werd beschuldigd van pushbacks. Vooral in Griekenland, een belangrijke stapsteen voor migranten op weg naar Europa, is dat volgens hulporganisaties en onderzoeksjournalisten aan de orde van de dag. Maar Frontex spreekt de beschuldigingen steevast tegen en legt de verantwoordelijkheid bij het EU-land in kwestie.

‘Sneller en steviger optreden’

Eerder sprak een ruime meerderheid van het Europees Parlement al uit dat Brussel sneller en steviger zou moeten optreden tegen deze pushbacks. Zij vonden dat Europa niet langer mag toestaan dat kinderen doodvriezen aan zijn buitengrenzen, vrouwen en kinderen in gammele bootjes terug de zee in worden geduwd naar Turkije of door de Libische kustwacht met Europees geld naar strafkampen worden afgevoerd. Geweldmisbruik en andere mensenrechtenschendingen aan de Europese buitengrenzen komen steeds vaker voor, aldus het Parlement, al dan niet begaan door of met steun van Europese en nationale grenswachten.

Europese grenswacht niet aansprakelijk

Maar volgens het Europees Hof van Justitie is Frontex dus ‘niet bevoegd om de gegrondheid van terugkeerbesluiten of verzoeken om internationale bescherming te beoordelen'. Daarover beslissen EU-landen zelf. Frontex assisteert slechts. Als het dat niet had gedaan, had Griekenland het Syrische gezin wel zonder die assistentie teruggestuurd. Daarom is de Europese grenswacht niet aansprakelijk voor de schade die asielzoekers ondervinden van een pushback.