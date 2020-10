Europees Parlement wil CO2-doel verder opschroeven

De Europese Commissie heeft voorgesteld een vermindering van 55 procent ten opzichte van 1990 in de klimaatwet op te nemen. Die doelstelling is al ambitieuzer dan de huidige 40 procent, maar gaat het parlement niet ver genoeg.

Het aangescherpte tussendoel voor 2030 is nodig om van Europa in 2050 zoals afgesproken het eerste klimaatneutrale continent te maken, meent het parlement. Dat moet er dan weer aan bijdragen dat de aarde niet verder opwarmt dan met 2 of liever nog 1,5 graad, zoals in het Parijse klimaatakkoord overeen is gekomen.