Europees Parlement wil held uit ‘Hotel Rwanda’ zo snel mogelijk vrij

In een resolutie, ingediend door vooral Belgische Europarlementariërs, worden Commissie en Raad (de lidstaten) opgeroepen alles te doen om Rusesabagina vrij te krijgen. Ze roepen daarvoor humanitaire gronden in. Rusesabagina is 67, overleefde kanker en heeft permanent een medische behandeling nodig die hij in de gevangenis in Kigali niet krijgt.



Het Rwandese regime ontvoerde hem eind augustus vorig jaar door zijn vlucht van Dubai naar buurland Burundi om te leiden naar Rwanda. Hij werd opgesloten en dagenlang gemarteld, later ook bij het afleggen van getuigenissen. In de gevangenis kreeg hij zijn medicijnen niet. Ook kreeg hij geen toegang tot zijn eigen advocaten en pas heel laat tot zijn dossier.