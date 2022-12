Europese autoriteiten: Ergste uitbraak vogelgriep ooit

Niet onder controle

Voor de eerste keer was er geen sprake van meerdere besmettingsgolven in een jaar, maar ging de uitbraak gewoon door omdat het virus ook in de zomer niet onder controle kon worden gebracht. En inmiddels zijn er vanaf september tot begin december al weer zeker 400 gevallen in achttien landen geteld.

De vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte waarvoor waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig zijn, of ze nu in bedrijven leven, in dierentuinen of in het wild. Het risico voor mensen om besmet te raken, geldt als laag. Een jaar geleden hadden Duitse onderzoekers al gewaarschuwd voor de ergste uitbraak van vogelgriep in Europa ooit. Zij stelden dat de problemen wijdverspreid zijn en er voorlopig ‘nog geen einde in zicht’ is.