Europese Commissie: Maak Oekraïne kandidaat-lid EU onder voorwaarden

Ook in Vlaanderen protest tegen stikstof­plan­nen: boeren hangen pop van minister aan strop

Ook in Vlaanderen kan het protest tegen de stikstofplannen (te) ver gaan. Zo was er een landbouwer die een pop van de minister van Omgeving Zuhal Demir aan zijn tractor had opgehangen. ‘Demir aan de strop’, stond er in een opschrift te lezen. De minister dient een klacht in.

14 juni