Europese Commissie start strafprocedures tegen Hongarije en Polen om LHBTI-beleid

DRONEBEELDEN LIVE | Zeker 26 doden door noodweer in Duitsland en België, ME bewaakt Valkenburg tegen ramptoeris­ten

13:23 Het dodental door het noodweer in het westen van Duitsland is opgelopen naar 20. Door zware regenval en overstromingen zijn huizen ingestort en gemeenten afgesneden van de buitenwereld. In de plaats Schuld in Rijnland-Palts worden nog zo’n 50 tot 70 mensen vermist. Ook in de Belgische provincie Vlaams-Brabant zorgt de zware regenval voor ‘rampzalige toestanden’. In Zuid-Limburg zijn honderden mensen uit hun huizen verdreven. De A2 is voor een deel afgesloten. Volg alle ontwikkelingen rondom het noodweer in Nederland, Duitsland en België in ons liveblog hieronder.