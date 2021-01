Europese enquête: Trump heeft relatie met ons beschadigd

Om te weten hoe Europeanen denken over de Verenigde Staten onder aanstaand president Joe Biden, is aan ruim 15.000 inwoners van elf Europese landen gevraagd hoe zij aankijken tegen de Verenigde Staten als wereldleider.

Nederlanders blijken zeer kritisch over de verhouding met de Verenigde Staten. Zo gelooft maar veertig procent van de ondervraagden dat de Verenigde Staten onder Biden zal helpen bij het oplossen van internationale problemen zoals klimaatverandering, vrede in het Midden-Oosten en de Europese veiligheid. Dat komt overeen met een eerder onderzoek van Clingendael onder 23.000 Nederlanders. Daaruit bleek dat tachtig procent van de ondervraagden verwacht dat Amerika de komende vijf jaar de bescherming van Europa verder gaat terugschroeven. Daarnaast vindt bijna zeventig procent van de Nederlanders dat het Amerikaanse politieke systeem is ‘versplinterd’.

Onbetrouwbaar

Bijna een derde van alle Europese ondervraagden is van mening dat de Amerikaanse bevolking niet meer te vertrouwen is, omdat ze in 2016 op Donald Trump als president hebben gestemd. In Nederland geldt dat voor een kwart van de ondervraagden. De Nederlandse meningen wijken daarin niet veel af van die van de ondervraagde Duitsers en Fransen. Hongaarse en Poolse ondervraagden zijn hun vertrouwen in de Amerikanen echter nog niet verloren. Meer dan dertig procent vertrouwt de Amerikaanse bevolking nog steeds en voor bijna veertig procent is het om het even.

Opmerkelijk in het onderzoek is ook dat de Oost Europese landen als Polen en Hongarije, in tegenstelling tot West Europese landen, vinden dat het politieke systeem in de Verenigde Staten ‘zeer goed’ functioneert. Meer dan de helft van de ondervraagde Polen en Hongaren zijn van mening dat het goed gaat met de Amerikaanse politiek. Daar denken de inwoners van West Europese landen anders over. Net als het grootste deel van de Nederlanders, zijn vooral de Duitsers, Engelsen en Fransen kritisch over het functioneren van de Amerikaanse politiek.

De escalatie van de politieke ontwikkelingen, met meest recentelijk de bestorming van het Capitool in Washington, was op het moment van het onderzoek nog niet te voorzien. Zes op de tien Europeanen hebben echter verklaard dat ze het Amerikaanse politieke systeem als gebroken beschouwen.

Conflict met China

Uit de peiling komt naar voren dat de bereidheid onder Europeanen om de Verenigde Staten te steunen bij mogelijke internationale conflicten zeer beperkt is. In elk van de elf landen is minstens de helft van de ondervraagden van mening dat hun regering een neutraal standpunt moeten innemen bij een conflict tussen de Verenigde Staten en China. In geen enkel land zou een meerderheid de kant van Washington kiezen.

Opvallend in het onderzoek is dat tien procent van de Nederlanders de kant van China zou kiezen tijdens een conflict. Dat is het hoogste aantal van de elf landen.

Door de troebele relatie met de Verenigde Staten, vertrouwt de Europese bevolking steeds meer op wederzijdse steun binnen Europa. Het onderzoek van ECFR toont aan dat de nieuwe Amerikaanse regering onder leiding van Joe Biden alle reden heeft om niet alleen bang te zijn voor de verdeeldheid in de Verenigde Staten zelf, maar ook voor de stemming van Europeanen wanneer Amerika terugkeert op het wereldtoneel, aldus de auteurs van de studie tegen de Süddeutsche Zeitung.

