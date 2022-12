Europese gasprijs terug op niveau van begin turbulent 2022

met video Neergescho­ten Nederlan­der (26) die uit auto werd gegooid bezocht nachtclub in Antwerpen

De 26-jarige man uit Vlissingen die in het centrum van Antwerpen vanochtend met meerdere schotwonden is gevonden, was vermoedelijk op een feest geweest in een nachtclub in de Belgische stad waar veel Zeeuwen op afkwamen. Dat bevestigt het parket in Antwerpen. Het slachtoffer werd rond 06.00 uur ter hoogte van de Melkmarkt, vlak bij de Grote Markt uit een auto gegooid.

25 december