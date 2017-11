Europese landen mogen nog vijf jaar omstreden landbouwgif gebruiken

Wat er na die vijf jaar gebeurt is onduidelijk, maar in elk geval besloten de lidstaten vandaag niet – zoals het Europese Parlement had gevraagd – tot een ‘uitfasering’. Behalve het Parlement willen ook meer dan 1,3 miljoen Europese burgers dat de onkruidverdelger verdwijnt, omdat zij via de bodem en het grondwater in tal van plantaardige en dierlijke producten terecht komt en ze volgens de Wereldgezondheidsraad ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ is. Twee Europese agentschappen bestrijden dat.



Aan de verlenging van de vergunning ging niet alleen een felle politieke strijd vooraf, ook wetenschappers zijn het oneens over de precieze gevaren van de onkruidverdelger. De grootse glyfosaatproducent, het Amerikaanse Monsanto, had met een claim van een miljard gedreigd als de vergunning niet was verlengd. De lidstaten konden het in twee eerdere rondes niet eens worden, niet over een verlenging met tien jaar zoals Brussel aanvankelijk had voorgesteld, maar ook niet met een verlenging van drie jaar. Vandaag was een doorbraak wel mogelijk omdat onder meer Duitsland uiteindelijk voor het compromis stemde.