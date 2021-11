Europese rechter deelt opnieuw tik uit aan Poolse regering, rechters niet onafhankelijk

Punt van kritiek is deze keer een regeling die de minister van Justitie, tevens procureur-generaal, toestaat om rechters te detacheren bij een hogere strafrechtelijke instantie en die detachering elk moment en zonder enige motivering ook weer te stoppen. Dat geeft de minister alle ruimte om beslissingen van de rechter naar zijn hand te zetten, concludeert het hof, en dat is strijdig met het Unierecht.



Het was een Poolse rechter die zelf het hof om een uitspraak vroeg, omdat hij in zeven bij hem aanhangige strafzaken twijfelde of de samenstelling van de rechtscolleges Europees gezien wel door de beugel kon. Nee dus, zegt het hof.



Het arrest uit Luxemburg, waar het hof zetelt, is belangrijk, omdat de Europese Commissie in Brussel al een tijdlang 36 miljard steun ophoudt, juist omdat Polen geen onafhankelijke rechtspraak heeft. Volgens Brussel zijn er tal van rechters politiek benoemd en kunnen rechters ook nog eens worden gesanctioneerd door een politiek gestuurd tuchtcollege. Zolang die situatie bestaat komt er geen herstelsteun, zo verzekerde commissievoorzitter Von der Leyen vorige maand nog. Polen zelf zet grote druk op Brussel, onder meer door het ‘financiële chantage’ te verwijten, maar zeker vanuit het parlement is er ook veel tegendruk: niet toegeven, vinden ze daar.



Op initiatief van de Groenen sturen vijf fractieleiders juist vandaag een brief naar Von der Leyen om haar dat nog eens op het hart te drukken en zich niet het bos in te laten sturen met halfzachte beloften. ,,De miljarden uit het herstelfonds zijn een van de laatste middelen die de EU heeft om rechtsstaatschenders aan hun verplichtingen te herinneren”, aldus Tineke Strik van GroenLinks. ,,Een strategie van verzoening heeft bij de Hongaarse premier Orbán gefaald. Die fout mag de commissie niet nog een keer maken.”