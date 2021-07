Europese recordboete van honderden miljoenen euro's voor Amazon

Volgens de CNPD, de Luxemburgse toezichthouder heeft Amazon persoonlijke data van klanten verwerkt op een manier die in strijd is met de Europese privacy-regels. Amazon is in de EU gevestigd in Luxemburg en valt daarom in eerste instantie onder de CNPD.

Amazon heeft de boete vrijdag bekend gemaakt. ,,Er is geen data gestolen en er zijn geen gegevens van klanten bij andere partijen terecht gekomen", zegt het bedrijf in een reactie. ,,We zijn het sterk oneens met de beslissing van de CNPD.” Amazon gaat waarschijnlijk in beroep.

‘Boete is een eerste stap’

Amazon werd door multimiljardair Jeff Bezos opgericht als een e-commercebedrijf, maar heeft inmiddels onder meer ook een streamingsdienst. De zaak tegen Amazon werd in 2018 aangespannen door de Franse actiegroep La Quadrature du Net. Die groepering is voorzichtig tevreden met de beslissing. ,,De boete is een eerste stap, maar we moeten waakzaam blijven en opletten of deze beslissing er ook toe leidt dat het Amazon haar handelen verandert", aldus een woordvoerder tegen Bloomberg.

In 2018 werden de privacyregels in de EU flink aangescherpt. Sindsdien kunnen instanties boetes opleggen tot maximaal 4 procent van de omzet van een bedrijf. Tot nu toe werd de hoogste boete door een Europese privacy-waakhond opgelegd aan Google: 50 miljoen euro.