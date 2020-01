Euthanasie voor eenzame Brecht (29) uit België: ‘Hij leefde al zoveel jaar met pijn’

Twaalf jaar geleden brak Brecht Paumen (29) uit België zijn nek nadat hij een zware bal tegen het hoofd kreeg in het zwembad. Hij raakte compleet verlamd. De mentale én fysieke pijn werd hem uiteindelijk te veel. ,,Zijn laatste woorden? Dat hij toch zo graag vrouw en kinderen had gehad", vertelt zijn moeder Sonja Hilven.

Vorige week vrijdag om 15 uur kreeg Brecht de verlossende injectie. Een twintiger die op zich nog wel levenslust had, maar moegestreden bleek na twaalf jaar verlamd door het leven te zijn gegaan. Hij was zeventien toen hij speelde bij het zwembad en een zware bal tegen zijn hoofd en nek kreeg. Brecht brak door de klap zijn nek en zijn zenuwbanen raakten beschadigd: volledig verlamd, maar met wél nog gevoel in zijn hele lijf.

,,Hij leefde al zoveel jaar met pijn, maar werd amper geloofd door de dokters”, begint zijn moeder Sonja Hilven. ,,Vanaf dag één is hij strijdvaardig geweest. Ging naar revalidatiecentra in Lanaken en Hoensbroek in Nederland, maar daar kon hij door de wetgeving in ons land niet meer terecht. Het is een lang verhaal van veel ziekenhuisopnames en een lange strijd.”

Wanhoopsdaad

Die strijd gaf Brecht nu op. Vorig jaar deed hij een aanvraag voor euthanasie, en na twee eerder uitgestelde afspraken, gebeurde vrijdag dan toch het gevreesde. ,,Toch had hij in november nog een lichtpuntje. ‘Mama, ik ga weer leren lopen’, zei hij dan. Of ‘kon ik mijn handen maar bewegen', maar het mocht niet zo zijn. In december ondernam hij nog een wanhoopspoging, maar die slaagde gelukkig niet."

Volledig scherm Brecht Paumen. © Privé-archief

,,Sinds vier jaar woonde hij alleen. Hij hoopte dat vrienden hem op die manier zouden komen bezoeken. Maar dat gebeurde helaas niet. De thuisverpleegster, allemaal aangepaste toestellen, noem maar op. Alleen tegen de eenzaamheid is weinig opgewassen als de omgeving afhaakt. We stelden hem voor om weer thuis te komen wonen, maar dat weigerde hij. En hij voelde zich een last naar zijn ouders toe. Vaak mensonterende omstandigheden. Als jij of ik diarree hebben, dan voel je dat opkomen en ga je naar het toilet. Hij moest het gewoon laten gaan, en ik moest hem dan wassen. Dan huilde hij zo vaak.”

‘Lastige patiënt’