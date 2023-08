Evacuatiebevel voor door brand bedreigde Canadese stad

De inwoners van de stad Yellowknife in Canada hebben een evacuatiebevel gekregen. Een enorme natuurbrand in het noorden van het land trekt naar de stad en zou tegen het weekeinde de buitenwijken kunnen bereiken. Yellowknife is de hoofdstad van de Northwest Territories en telt ruim 20.000 inwoners.