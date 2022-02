Evacuaties in Oekraïne zijn volgens oud-militair niet wat ze lijken

Honderden artilleriegranaten ontploften de afgelopen dagen langs de contactlijn tussen Oekraïense militairen en de door Rusland gesteunde separatisten in de oostelijke Donbass-regio. Daar bevinden zich de Volksrepublieken Donetsk en Luhansk die zich in 2014 afscheidden van Oekraïne.



De pro-Russische rebellen claimden zondag de dood van twee burgers door het Oekraïense regeringsleger. Dat zou een dorp nabij de Russische grens hebben aangevallen. De melding over de doden kwam van het Russische persbureau Interfax. Het nieuws kon niet door onafhankelijke bronnen worden bevestigd.



Rusland heeft gezegd te onderzoeken wat er precies is gebeurd. Het Westen denkt dat Rusland nepnieuws verspreidt over Oekraïense agressie in de Donbass-regio om zo een reden te hebben het land binnen te vallen. ,,Mijn Oekraïense vrienden en ik denken dat ook’’, zegt de Nederlander over de telefoon vanuit Kiev dat zo'n 600 kilometer westelijker ligt.