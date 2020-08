Evangelisch kopstuk VS onder vuur na vermeend trio

Crème de la crème van smartphonecamera’s: welke schiet de beste plaatjes?

23 augustus Dit jaar is er een nieuwe lichting smartphones uitgekomen, met namen als Pro, Ultra en Plus. Ze kosten gemakkelijk meer dan 1000 euro en waar ze écht in moeten uitblinken, is het camerasysteem. We vergeleken eerder al de Samsung Galaxy S20 Ultra met zijn concurrenten. Nu is het tijd om te kijken waar Huawei staat. Wie van deze twee reuzen heeft de beste smartphonecamera’s?